В доме на улице Академика Лаврентьева в Долгопрудном начали замену оборудования

24 сентября 2026, 21:54

Фото: Администрация Долгопрудный г.о.

В доме 21А на улице Академика Лаврентьева в Долгопрудном остановился лифт. Благодаря слаженной работе специалистов находящихся внутри детей удалось безопасно вызволить. Как пояснили в управляющей компании, кабина встала из-за срабатывания защитного механизма — он останавливает лифт при отклонении от штатного режима работы. Перебоев с электроэнергией в доме в этот день не было.







Лифтовое оборудование в доме эксплуатировалось с 30 ноября 2001 года, последнее освидетельствование прошло в декабре 2025 года.



Дом уже включен в программу капитального ремонта по замене лифтов на этот год. Новое оборудование поступило, и специалисты приступили к работам — совсем скоро жители будут пользоваться современным и безопасным лифтом.



По поручению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Иванова его заместитель и руководитель управляющей компании сегодня встретились с жителями дома и ответили на все вопросы. Принято решение о проведении проверки в отношении обслуживающей организации.



Отдельно проверят готовность аварийных бригад: наличие инструментов, время реагирования и порядок действий в подобных ситуациях. По результатам проверки будут приняты все необходимые решения, чтобы подобные случаи не повторялись.



