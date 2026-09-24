В доме на улице Академика Лаврентьева в Долгопрудном начали замену оборудования
В доме 21А на улице Академика Лаврентьева в Долгопрудном остановился лифт. Благодаря слаженной работе специалистов находящихся внутри детей удалось безопасно вызволить. Как пояснили в управляющей компании, кабина встала из-за срабатывания защитного механизма — он останавливает лифт при отклонении от штатного режима работы. Перебоев с электроэнергией в доме в этот день не было.
Лифтовое оборудование в доме эксплуатировалось с 30 ноября 2001 года, последнее освидетельствование прошло в декабре 2025 года.
Дом уже включен в программу капитального ремонта по замене лифтов на этот год. Новое оборудование поступило, и специалисты приступили к работам — совсем скоро жители будут пользоваться современным и безопасным лифтом.
По поручению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Иванова его заместитель и руководитель управляющей компании сегодня встретились с жителями дома и ответили на все вопросы. Принято решение о проведении проверки в отношении обслуживающей организации.
Отдельно проверят готовность аварийных бригад: наличие инструментов, время реагирования и порядок действий в подобных ситуациях. По результатам проверки будут приняты все необходимые решения, чтобы подобные случаи не повторялись.
Дом уже включен в программу капитального ремонта по замене лифтов на этот год. Новое оборудование поступило, и специалисты приступили к работам — совсем скоро жители будут пользоваться современным и безопасным лифтом.
По поручению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Иванова его заместитель и руководитель управляющей компании сегодня встретились с жителями дома и ответили на все вопросы. Принято решение о проведении проверки в отношении обслуживающей организации.
Отдельно проверят готовность аварийных бригад: наличие инструментов, время реагирования и порядок действий в подобных ситуациях. По результатам проверки будут приняты все необходимые решения, чтобы подобные случаи не повторялись.