Для избирателей Королёва организовали выставку-ярмарку
Выставку-ярмарку организовали на избирательном участке, открытом в королёвской гимназии №11 в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Посетителям представили множество товаров — от креативных поделок на тему осени и урожая до домашних консервов и десертов.
«Организаторам удалось создать по-настоящему теплую атмосферу. Участники отметили, что праздник получился ярким, вкусным и очень душевным», — говорится в сообщении.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера. За прозрачностью и легитимностью выборов следят около 23 тысяч наблюдателей.