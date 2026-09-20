Для избирателей Королёва организовали выставку-ярмарку

20 сентября 2026, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Выставку-ярмарку организовали на избирательном участке, открытом в королёвской гимназии №11 в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Посетителям представили множество товаров — от креативных поделок на тему осени и урожая до домашних консервов и десертов.





«Организаторам удалось создать по-настоящему теплую атмосферу. Участники отметили, что праздник получился ярким, вкусным и очень душевным», — говорится в сообщении.