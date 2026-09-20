На избирательный участок в Котельниках пришёл динозавр
Посетитель в ростовом костюме динозавра пришёл на избирательный участок №1142 в округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Оказалось, что за шуткой стоят ученики Котельниковской школы №3.
«Ребята решили развлечь свою классную руководительницу, которая работает в избирательной комиссии, а заодно повеселить всех присутствующих», — говорится в сообщении.Всего в округе Котельники работают 20 избирательных участков.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера. За прозрачностью и легитимностью выборов следят около 23 тысяч наблюдателей.