Для молодёжи Пушкинского округа провели занятие «Школы волонтёра»
Занятие «Школы волонтёра» состоялось в молодёжно-досуговом центре «Точка притяжения» в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече обсудили права и обязанности волонтёра, а также каким правилам надо следовать, чтобы действовать максимально эффективно.
«Молодым людям рассказали о пяти мотивах волонтёра, которые движут человеком, вовлечённым в добровольческую деятельность. Кроме того, участники мероприятия прошли тест, чтобы определить, какие из этих мотивов есть у них», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что это была уже вторая встреча в рамках «Школы волонтёра». На первой участникам рассказали о страхах, с которыми сталкиваются активисты, и о том, как их преодолеть.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. В частности, волонтёры региона могут рассчитывать на финансовую, консультационную, организационную, методическую и информационную поддержку региональных властей. Подробная информация об этом размещена по ссылке.