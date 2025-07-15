Для молодёжи Пушкинского округа провели занятие «Школы волонтёра»

15 июля 2025, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Занятие «Школы волонтёра» состоялось в молодёжно-досуговом центре «Точка притяжения» в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На встрече обсудили права и обязанности волонтёра, а также каким правилам надо следовать, чтобы действовать максимально эффективно.





«Молодым людям рассказали о пяти мотивах волонтёра, которые движут человеком, вовлечённым в добровольческую деятельность. Кроме того, участники мероприятия прошли тест, чтобы определить, какие из этих мотивов есть у них», — говорится в сообщении.