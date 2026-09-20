Для пациентов Солнечногорской больницы открыли участок прямо в стационаре
Временный избирательный участок открыли на территории Солнечногорской больницы в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проголосовать на этом участке могут пациенты стационара. Тех, кто не в состоянии сам дойти до него, сотрудники больницы довозят на колясках.
«Я считаю правильным, что во время голосования создаются условия и для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на обычный участок. Находящемуся на лечении человеку необходимо предоставить возможность реализовать своё избирательное право», — сказал глава округа Солнечногорск Константин Михальков.Всего в округе работают 86 избирательных участков. Они закроются в восемь вечера.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов.