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Для пациентов Солнечногорской больницы открыли участок прямо в стационаре

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Временный избирательный участок открыли на территории Солнечногорской больницы в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Проголосовать на этом участке могут пациенты стационара. Тех, кто не в состоянии сам дойти до него, сотрудники больницы довозят на колясках.

«Я считаю правильным, что во время голосования создаются условия и для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на обычный участок. Находящемуся на лечении человеку необходимо предоставить возможность реализовать своё избирательное право», — сказал глава округа Солнечногорск Константин Михальков.
Всего в округе работают 86 избирательных участков. Они закроются в восемь вечера.

В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов.
Лев Каштанов

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