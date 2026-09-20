Явка на выборах в Московской области к полудню 20 сентября превысила 42%
42,04% составляет явка избирателей в Московской области по состоянию на 12:00 в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
С помощью дистанционного голосования участие в выборах приняли 86,59% зарегистрировавшихся избирателей, а в очном формате — 36,03%.
Всего в Московской области работают около четырёх тысяч избирательных участков. В регионе выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, а в округах Лобня, Пушкинский, Химки и Коломна — ещё и членов местных Советов.
Сегодня в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.
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