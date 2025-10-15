Для школьников Раменского провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей
Серию мастер-классов по изготовлению окопных свечей провели для учеников Ново-Харитоновской средней школы №10 активисты Раменского молодёжного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Занятия состоялись на базе отдела досуговой деятельности «Юность».
«В ходе мастер-классов школьники изготовили более 40 окопных свечей, а также освоили технику плетения маскировочных сетей», — говорится в сообщении.На занятиях ребятам продемонстрировали видеоролик, на котором бойцы рассказывают, как им помогают окопные свечи — их используют и для обогрева, и для приготовления пищи.
Окопные свечи, изготовленные участниками мастер-классов, также отправят военнослужащим, выполняющим свой боевой долг.