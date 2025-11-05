Для школьников Зарайска провели историческую игру «Под стягом Пожарского»

05 ноября 2025, 10:28

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Историческая игра «Под стягом Пожарского» состоялась в Зарайске в День народного единства. В ней приняли участие ученики местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Игру провели в память о сражении, которое дали врагам у стен Зарайска в 1608 году воины рязанской и арзамасской дружины. Участники колоннами прошли от трёх храмов — Казанского, Ильинского и Благовещенского — к памятнику героям Великой Отечественной войны, а оттуда все вместе — к месту начала игры у Иоанно-Предтеченского храма. Собравшихся поприветствовал глава округа Виктор Петрущенко.





«Зарайск тесно связан с Днём народного единства. Именно отсюда князь Дмитрий Пожарский начал свой поход против врагов, приведя страну к победе в 1612 году», — сказал Петрущенко.