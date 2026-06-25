На развязке трассы ЮЛА и Егорьевского шоссе временно закроют съезды
Съезды с основного хода Южно-Лыткаринской дороги в районе развязки с Егорьевским шоссе на территории округа Люберцы будут перекрывать в период с 30 июня по 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ограничения введут для того, чтобы закончить установку буронабивных свай.
«Съезд №1 по направлению к Москве перекроют с 30 июня по 6 июля, съезд №2 в сторону Люберец — с 7 по 13 июля, а съезд №3 к посёлку Красково — с 14 по 22 июля», — говорится в сообщении.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года проверили свыше 12,5 тыс. такси.