На развязке трассы ЮЛА и Егорьевского шоссе временно закроют съезды

25 июня 2026, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Съезды с основного хода Южно-Лыткаринской дороги в районе развязки с Егорьевским шоссе на территории округа Люберцы будут перекрывать в период с 30 июня по 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Ограничения введут для того, чтобы закончить установку буронабивных свай.





«Съезд №1 по направлению к Москве перекроют с 30 июня по 6 июля, съезд №2 в сторону Люберец — с 7 по 13 июля, а съезд №3 к посёлку Красково — с 14 по 22 июля», — говорится в сообщении.