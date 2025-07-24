В лесу под Можайском нашли четыре проржавевших боеприпаса

24 июля 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четыре ржавых боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу недалеко от деревни Зачатьё Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщил местный житель, который заметил боеприпасы, когда собирал грибы.





«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпасы как 81-миллиметровую минометную мину и три ручные гранаты РГД-33», — говорится в сообщении.