В лесу под Можайском нашли четыре проржавевших боеприпаса
Четыре ржавых боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу недалеко от деревни Зачатьё Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщил местный житель, который заметил боеприпасы, когда собирал грибы.
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпасы как 81-миллиметровую минометную мину и три ручные гранаты РГД-33», — говорится в сообщении.Обезвреживать боеприпасы на месте не стали. Снаряды поместили в специальный взрывобезопасный контейнер и увезли на полигон, где ликвидировали с соблюдением всех правил техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля на улице Владлена Татарского в Люберцах прогремел взрыв.