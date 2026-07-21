Для жителей Коломны организуют онкологическую диспансеризацию

21 июля 2026, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи в Коломне в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках акции все желающие в возрасте от 18 лет смогут пройти исследования для выявления онкозаболеваний.





«С начала текущего года участие в расширенных онкоскринингах приняли 342 жителя Коломны. Приглашаем пациентов воспользоваться возможностью бесплатно выполнить комплекс исследований, которые помогут оценить здоровье разных систем и органов», — сказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьёва.