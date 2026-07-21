Для жителей Коломны организуют онкологическую диспансеризацию
День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи в Коломне в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках акции все желающие в возрасте от 18 лет смогут пройти исследования для выявления онкозаболеваний.
«С начала текущего года участие в расширенных онкоскринингах приняли 342 жителя Коломны. Приглашаем пациентов воспользоваться возможностью бесплатно выполнить комплекс исследований, которые помогут оценить здоровье разных систем и органов», — сказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьёва.В рамках дня открытых дверей можно будет сделать тест на скрытую кровь в кале, чтобы узнать состояние кишечника, дерматоскопию новообразований на коже и рентген грудной клетки. Кроме того, мужчинам предложат сдать кровь на ПСА для проверки предстательной железы, а женщинам — пройти маммографию.
Для участия в нужно записаться по телефону: +7-916-570-30-49.