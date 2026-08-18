Для жителей Подмосковья разобрали главные схемы мошенников в предшкольный период

18 августа 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Злоумышленники начали использовать предшкольную спешку против своих жертв. О самых распространённых уловках перед Днём знаний рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Первая схема – про школьные сборы и фальшивые выплаты. Мошенники рассылают сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой срочно оплатить питание, сдать деньги на подарки или получить некую выплату к 1 сентября. В сообщении есть ссылка, которая ведёт на поддельную страницу, где запрашивают код из СМС и просят подтвердить данные.



Вторая уловка – выгодная распродажа. Злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины с впечатляющими скидками на форму, рюкзаки и технику. Они заманивают выгодным предложением, просят сделать предоплату, а затем исчезают.



Атаки на детей – ещё одна схема аферистов. Под видом школьных чатов или бесплатных конкурсов преступники рассылают детям фишинговые ссылки. Они предлагают установить поддельные приложения, которые воруют данные и заражают устройство.

«Чтобы защитить себя и ребёнка, всегда перепроверяйте информацию. Если поступила просьба перевести деньги в чате, перезвоните учителю или родителю лично. Никому не сообщайте коды из СМС – настоящие специалисты и сервисы никогда их не спрашивают. Покупайте школьные товары только на проверенных сайтах. Проведите инструктаж с ребёнком, объясните ему, почему нельзя скачивать неизвестные программы и переходить по подозрительным ссылкам», – посоветовали в ведомстве.