Дочь 41-летней химчанки поддалась на шантаж мошенников и отдала 450 000 рублей

10 августа 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местной жительницы 450 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть города обратилась 41-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.

«Установлено, что несовершеннолетняя дочь заявительницы сообщила по телефону неизвестному код из СМС якобы для получения заказа из интернет-магазина. Затем с девочкой связались мнимые сотрудники правоохранительных органов и убедили, что её личными данными завладели мошенники для перевода денег на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей якобы необходимо было передать все хранившиеся дома сбережения и ювелирные украшения «доверенным лицам» для декларирования. Сумма ущерба составила 450 000 рублей», – сообщила Петрова.

«В результате был установлен и доставлен в дежурную часть подозреваемый – 20-летний житель города Пушкино, который исполнял в преступной схеме роль курьера. Он дал признательные показания», – добавила представитель подмосковного МВД.