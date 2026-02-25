DoorHan запустила новый завод сэндвич-панелей в подмосковном Можайске

25 февраля 2026, 15:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Компания DoorHan запустила в Можайске первую линию нового завода по производству сэндвич-панелей. Предприятие разместили в мультитехнологическом технопарке DoorHan в Подмосковье. Об этом сообщили в АНО «АИР» Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.





Соглашение о проекте компания подписала с регионом на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Теперь завод начал работу и уже выпускает продукцию.

«В рамках инвестиционного проекта компания DoorHan запустила завод, где займется выпуском теплоизоляционных материалов на основе базальта — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей. Сегодня компания запустила первую производственную линию, мощность которой составляет 2 млн м² сэндвич-панелей в год. Работу на предприятии уже нашли более 30 жителей региона. Компания продолжает набор персонала. После запуска завода на полную мощность здесь суммарно будет создано порядка 350 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей», — рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



«Мы уже сформировали солидный портфель заказов, и в ноябре планируем перейти к следующему этапу — постепенному увеличению производительности», — отмечает начальник отдела ограждающих и теплоизоляционных конструкций зданий DoorHan Иван Трунов.