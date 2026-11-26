Дорожные службы очистили от снега маршрут к аэропорту Жуковский
В ночь на 26 ноября дорожные службы расчистили подъезд к аэропорту Жуковский и улицы городского округа от снега. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на слова мастера дорожного участка «Мосавтодора» Вячеслава Лопатина.
Смена у бригады началась рано утром, сотрудники работают в режиме суточного дежурства. По словам Лопатина, это уже второй цикл — первый был во время уборки снежных завалов днём. Ночью очистка маршрутов идёт быстрее, поскольку машин и людей меньше.
Бригада отвечает за центральную часть Жуковского, включая улицы Гагарина, Горького, Дугина, Мясищева и Туполевское шоссе. Общая протяжённость рабочей территории — около 42 километров. Снег убирают две комбинированные дорожные машины и два трактора МТЗ, оснащённые плугами и щётками. После очистки дорожное покрытие обрабатывают смесью песка и соли.
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