26 ноября 2026, 06:50

оригинал Фото: iStock/flyparade

В ночь на 26 ноября дорожные службы расчистили подъезд к аэропорту Жуковский и улицы городского округа от снега. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на слова мастера дорожного участка «Мосавтодора» Вячеслава Лопатина.