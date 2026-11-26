В подмосковных Электроуглях произошёл крупный пожар на мебельной фабрике
В подмосковных Электроуглях загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщили в канале «МЧС Московской области» на платформе MAX.
Уточняется, что крупный пожар начался по адресу: Сафоновский переулок, дом 7. Для борьбы с возгоранием направили около 40 спасателей и 12 единиц техники.
Когда пожарные расчёты прибыли на место, строение уже полыхало открытым пламенем. В настоящий момент горит одно металлическое складское помещение ангарного типа. Однако существует угроза распространения огня на соседний аналогичный объект.
Ранее стало известно, что в ночь с 25 на 26 ноября в Котельниках вспыхнули склады, где хранились обувь и моторные масла. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой строений. По последней информации, на месте работают 23 специалиста и 7 единиц техники.
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