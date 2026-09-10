Дорожные знаки отремонтировали в девяти подмосковных округах
Ремонт знаков на региональных дорогах в девяти округах Московской области провели на минувшей неделе специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Знаки отремонтировали в рамках летнего комплекса содержания дорог.
«Работы провели, в частности, на улице Горького в Ступине, на Колхозной улице в Подольске, на улице Астахова в Коломне, на Советской улице в Истре, на Стрелецкой улице в Кашире и на улице Михалевича в Раменском», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили на дороге в деревне Губино Орехово-Зуевского округа и на Волоколамском шоссе у автобусной остановки «Медучилище» в Красногорске.
Ранее сообщалось, что в Кашире открылся отремонтированный центр детского творчества «Светлячок».