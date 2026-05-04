Жителей Подмосковья предупредили об атаках мошенников через рабочие чаты

04 мая 2026, 10:54

оригинал Фото: istockphoto / NicoElNino

Мошенники начали обманывать граждан под видом «цифровизации трудового стажа». Для этого они маскируются под руководство и коллег в мессенджерах и создают фальшивые рабочие чаты, предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





В этой схеме обмана аферисты добавляют человека в чат, где от имени начальника присылают сообщение о необходимости пройти проверку стажа и подтвердить персональные данные.

«Преступники просят перейти в бот, который маскируется под официальный портал госуслуг, и переслать им уникальный код. После отправки кода злоумышленники получают доступ к личному кабинету пострадавшего. Чтобы защитить себя от мошенников, не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте никому коды из СМС- или push-уведомлений. Немедленно покиньте подозрительные чаты», – посоветовали в пресс-службе.