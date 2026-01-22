Два жителя Подмосковья сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки
Первые два жителя Московской области сумели сдать нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Комплекс ТехноГТО входит Национальной технологической олимпиады. Сдача нормативов проходила с октября по декабрь минувшего года в таких дисциплинах, как электроника, кибербезопасность, беспилотники, фактчекинг и пр. Успеха достигли Арсений Малахов из Чехова и Александр Зайцев из Химкок.
«В рамках осенне-зимней сессии ТехноГТО в 30 регионах России работали более 50 очных площадок. Сдавшие нормативы получат до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ», — сказал гендиректор платформы Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Александр Зайцев получил золотой значок ТехноГТО за очную сдачу нормативов по беспилотникам, цифровой навигации и технологии связи, а Арсений Малахов — выполнение заданий по направлениям «Блогинг» и «Фактчекинг».