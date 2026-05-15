Пассажирка взяла с собой живых медвежат в ОАЭ

Фото: istockphoto/Byrdyak

В Дубае задержали пассажирку, которая пыталась провезти двух живых медвежат в чемодане. При сканировании багажа сотрудники таможни обнаружили внутри два маленьких скелета, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).



После вскрытия сумки выяснилось, что в ней находятся два детёныша вымирающего вида, помещённые в синюю корзину. На место прибыл ветеринар, но спасти животных не удалось — они погибли из-за длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолёта.

Женщина азиатской внешности заявила, что не знала о содержимом чемодана и согласилась перевезти его за плату. Туристку арестовали, ей предъявили обвинение в контрабанде редких животных.

Ранее более 700 шкурок соболя и куницы обнаружили таможенники в почтовых отправлениях. Об инциденте сообщили 13 мая.

Никита Кротов

