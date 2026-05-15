Ранившего ножом девочку в Подмосковье отправили в СИЗО

15 мая 2026, 17:15

Напавшего на ребенка в Наро-Фоминске суд отправил в СИЗО

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Наро-Фоминске суд арестовал мужчину, который напал с ножом на семилетнюю девочку. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Московской области.





По версии следствия, 14 мая Валиев, проходя мимо двоих малолетних детей, внезапно решил убить ранее незнакомую ему девочку. Он нанес ребенку не менее трех ударов ножом.



Довести преступление до конца мужчине помешали вовремя подоспевшие родители пострадавшей. В результате нападения она получила телесные повреждения.



