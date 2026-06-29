Дзюдоист Бифов из Подмосковья завоевал медаль на этапе Гран-при в Китае
Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Идар Бифов на этапе Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил с 26 по 28 июня в китайском городе Циндао.
«Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории до 100 килограммов. В полуфинале он уступил атлету из Бразилии, который впоследствии завоевал золотую медаль, а в схватке за третье место — победил соперника из Швеции», — говорится в сообщении.Всего российская сборная, в составе которой соревновался Бифов, завоевала на этом этапе Гран-при восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые, что позволило ей занять второе место в общекомандном зачёте.
Ранее сообщалось, что подмосковная прыгунья в воду Казанцева завоевала три медали первенства Европы.