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Дзюдоист Бифов из Подмосковья завоевал медаль на этапе Гран-при в Китае

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Идар Бифов на этапе Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турнир проходил с 26 по 28 июня в китайском городе Циндао.

«Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории до 100 килограммов. В полуфинале он уступил атлету из Бразилии, который впоследствии завоевал золотую медаль, а в схватке за третье место — победил соперника из Швеции», — говорится в сообщении.
Всего российская сборная, в составе которой соревновался Бифов, завоевала на этом этапе Гран-при восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые, что позволило ей занять второе место в общекомандном зачёте.

Ранее сообщалось, что подмосковная прыгунья в воду Казанцева завоевала три медали первенства Европы.
Лев Каштанов

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