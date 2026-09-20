«Единая Россия» поблагодарила жителей Подмосковья за активное участие в выборах

20 сентября 2026, 20:33

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Московской области завершилось трехдневное голосование, в ходе которого жители региона выбирали депутатов Государственной думы, Московской областной думы, а также представителей местных советов. Об этом сообщается 20 сентября.





Секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую гражданскую активность избирателей. По его словам, жители Подмосковья продемонстрировали зрелость и искреннюю заинтересованность в судьбе родного края.





«Выборы в Московской области состоялись, и я хотел бы поблагодарить избирателей за активное участие в них — всех, кто нашел время и пришел на участки, кто проголосовал дистанционно или на дому. Кто поддержал ЕР и другие партии. В эти три дня мы снова продемонстрировали сплоченность нашего общества и подтвердили тезис о том, что в единстве — наша сила!» — подчеркнул Брынцалов.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Мы продолжим строить новые школы и детские сады, модернизировать больницы, благоустраивать парки и развивать дорожную инфраструктуру. Каждый ваш голос — это вклад в будущее нашего региона. Спасибо за вашу гражданскую зрелость, неравнодушие и готовность вместе делать Подмосковье сильнее!» — заявил глава региона.