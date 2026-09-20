Депутат Чаплин посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове

20 сентября 2026, 20:23

Депутат ГД Никита Чаплин: чистые, прозрачные выборы с хорошей явкой

оригинал Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Никита Чаплин посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Парламентарию провели экскурсию и рассказали о том, как в течение трех дней осуществлялся контроль за ходом выборов в Подмосковье.





Он отметил высокий уровень открытости избирательного процесса в регионе и подчеркнул, что подобные центры позволяют обеспечивать полный контроль за ситуацией на участках в режиме реального времени. Информация приводится 20 сентября.





«Шикарный центр. Я думаю, что мало субъектов могут похвастаться таким центром, а мы в Подмосковье наиболее открыты. Это вообще наша политика в Подмосковье, быть максимально открытыми. В этом центре можно видеть всё Подмосковье как на ладони. Достаточно нажать одну кнопку, и экран показывает нам конкретный участок. Очень чистые, честные, прозрачные выборы состоялись в Подмосковье, как и во всей стране», — сказал Чаплин.