Закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов
В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки в центральной части России, члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Об этом сообщается 20 сентября.
Подсчет голосов на Дальнем Востоке уже начался, окончательные предварительные результаты станут известны после закрытия участков в Калининграде в 21:00 по московскому времени. Голосование проходило в период с 18-20 сентября.
Применяется смешанная система, избирается 450 депутатов, из которых 225 избираются по партийным спискам (с 5% избирательным барьером) и 225 — по одномандатным округам. Участвуют десять партий, включая «Единую Россию», Коммунистическую партию, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Новые люди» и другие.
Ранее явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Подробности — в нашем материале.
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