Единороссы призвали жителей Подмосковья проголосовать
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов начались в Московской области в пятницу, 18 сентября. Принять участие в голосовании призвали жителей в региональном отделении «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
На территории Подмосковья открылись 3 874 избирательных участка. На каждом работают наблюдатели: они следят, чтобы процесс волеизъявления граждан проходил без нарушений.
«Каждый голос нашего избирателя — это вклад в защиту нашей истории и наших ценностей. А итоговый результат — наш общий ответ миру, демонстрация того, что общество сплочено, а государственные институты сильны и легитимны», — заявил руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.Он добавил, что в списки кандидатов от «Единой России» вошли люди, победившие на предварительном голосовании партии, в котором приняли участие 635 тысяч человек: более 12% от общего числа избирателей в Подмосковье.
Перепелицын также напомнил, что за предыдущие пять лет благодаря Народной программе «Единой России» в Московской области построили и отремонтировали сотни школ, поликлиник и детских садов, проложили тысячи километров дорог и создали около 400 тысяч новых рабочих мест. А новая Народная программа сформирована на основе более 920 тысяч наказов избирателей.
Голосование будет проводиться три дня и завершится 20 сентября в 20:00.