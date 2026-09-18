Единороссы призвали жителей Подмосковья проголосовать

18 сентября 2026, 08:00

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов начались в Московской области в пятницу, 18 сентября. Принять участие в голосовании призвали жителей в региональном отделении «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





На территории Подмосковья открылись 3 874 избирательных участка. На каждом работают наблюдатели: они следят, чтобы процесс волеизъявления граждан проходил без нарушений.





«Каждый голос нашего избирателя — это вклад в защиту нашей истории и наших ценностей. А итоговый результат — наш общий ответ миру, демонстрация того, что общество сплочено, а государственные институты сильны и легитимны», — заявил руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.