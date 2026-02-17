Достижения.рф

Спасатели вызволили из покорёженной машины пострадавшую в ДТП на трассе «Дон»

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели извлекли из повреждённого автомобиля пострадавшую в аварии на трассе М-4 «Дон». Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.



ДТП произошло на 88-м километре федеральной автодороги в городском округе Ступина. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Сигнал о происшествии поступил в Систему-112 от очевидцев. Прибывшие на место работники пожарно-спасательной части обнаружили, что после удара в искорёженном салоне легковушки зажата пассажирка – девушка 2008 года рождения.

Специалисты чётко и оперативно стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы для исключения риска возгорания и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую.

Девушку срезу передали бригаде скорой помощи. С подозрением на перелом нижних ног её госпитализировали. Остальные участники аварии не пострадали и от медицинской помощи отказались.

Лора Луганская

