Спасатели вызволили из покорёженной машины пострадавшую в ДТП на трассе «Дон»
Подмосковные спасатели извлекли из повреждённого автомобиля пострадавшую в аварии на трассе М-4 «Дон». Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
ДТП произошло на 88-м километре федеральной автодороги в городском округе Ступина. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
Сигнал о происшествии поступил в Систему-112 от очевидцев. Прибывшие на место работники пожарно-спасательной части обнаружили, что после удара в искорёженном салоне легковушки зажата пассажирка – девушка 2008 года рождения.
Специалисты чётко и оперативно стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы для исключения риска возгорания и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую.
Девушку срезу передали бригаде скорой помощи. С подозрением на перелом нижних ног её госпитализировали. Остальные участники аварии не пострадали и от медицинской помощи отказались.
