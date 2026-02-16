Работники Мособлпожспаса помогли провалившемуся под лёд на канале имени Москвы

16 февраля 2026, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли мужчине, который провалился под лёд во время перехода через канал имени Москвы. Инцидент произошёл у деревни Карманово в городском округе Дубна, рассказали в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился прохожий, который стал свидетелем случившегося.

«Оперативно прибыв на место происшествия на судне на воздушной подушке «Хивус-6», спасатели выяснили, что мужчина 1963 года рождения возвращался с дачи, провалился и оказался в холодной воде. Из полыньи он выбрался сам, но из-за боли в ноге подняться не смог. Специалисты оказали пострадавшему психологическую помощь, бережно уложили на мягкие носилки и пронесли 250 метров до машины скорой помощи, ожидавшей у дороги», – рассказал замначальника части Александр Проценко.