Тигр напал на деревню и ранил трех человек
В Индии бенгальский тигр напал на четырех человек. Об этом сообщает издание The Sentinel.
Хищник выбрал своими жертвами жителей деревни Лохоре Чапори. Сначала он набросился на женщину по имени Меми Пао, когда она привязывала скот на поле возле дома. На ее крик прибежали трое мужчин — Ашвини Пегу, Деваранджан Каман и Пепей Пегу — и попытались прогнать тигра, однако тот ранил и их.
Хищник оставил людей только через некоторое время. Всех пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент стал причиной паники среди жителей деревни, и теперь они просят властей поймать опасного зверя.
Ранее сообщалось, что В Индии тигр растерзал егеря, который патрулировал заповедник Канха в районе Гхангхар-Нала.
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