Эковолонтёры проведут в Подмосковье 5 и 6 июля акции по сбору вторсырья
Акции по сбору вторсырья проведут эковолонтёры в ближайшие выходные в трёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«В субботу, 5 июля, сбор отходов на переработку будет проходить в Домодедове по двум адресам: улица Кирова, строение 28 с 10:00 до 10:20, а также улица Гагарина, дом №37 — с 10:30 до 10:40», — говорится в сообщении.5 июля сбор также в Раменском (улица Гурьева, дом №15, корпус 1, с 11:00 до 13:00) и в Красногорске (Красногорский бульвар, дом №18. С 15:00 до 16:00).
6 июля акции проведут в Чехове (улица 8 Марта, дом №1а, с 10:00 до 10:50) и в красногорском посёлке Путилково (Новотушинская улица, дом №3, с 13:00 до 14:30).
Вторсырьё перед сдачей нужно будет высушить, рассортировать и компактно сложить. Волонтёры также приглашают добровольцев помочь загрузить собранное сырьё в машины.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. Волонтёры могут рассчитывать на помощь властей региона с организацией мероприятий, а также консультационную, методическую, информационную и финансовую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.