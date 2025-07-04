Эковолонтёры проведут в Подмосковье 5 и 6 июля акции по сбору вторсырья

04 июля 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акции по сбору вторсырья проведут эковолонтёры в ближайшие выходные в трёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«В субботу, 5 июля, сбор отходов на переработку будет проходить в Домодедове по двум адресам: улица Кирова, строение 28 с 10:00 до 10:20, а также улица Гагарина, дом №37 — с 10:30 до 10:40», — говорится в сообщении.