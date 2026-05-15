Эксперты предрекли конкурентное предварительное голосование ЕР в Подмосковье
Предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье по отбору кандидатов на выборы обещает быть конкурентным. Такую оценку процедуре дали федеральные эксперты, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.
В предварительном голосовании в этом избирательном сезоне будут участвовать свыше 20 000 кандидатов. Это на треть больше, чем на аналогичных выборах 2021 года.
Московская область – один из лидеров по уровню конкуренции на выборах в региональный парламент. Такие данные представили эксперты на круглом столе Фонда развития гражданского общества «Выборы-2026: предэлекторальный этап. Стартовые позиции, рейтинги, отбор кандидатов».
Средний конкурс по стране среди кандидатов на выдвижение депутатами Госдумы достиг 11 человек на место, на выдвижение в региональные парламенты – семь человек на место, рассказал член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов.
Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что предварительное голосование единороссов заставило другие политические силы применить аналогичную технологию. Он обратил внимание и на то, что в этом сезоне выборов партия большинства большое внимание уделяет сбору предложений в новую народную программу.
В Московской области заявления на участие в процедуре предварительного отбора подали более 900 человек. Из них 235 претендуют на участие в выборах в Госдуму. В Мособлдуму планируют баллотироваться более 670 человек. Конкурс составляет более 13 человек на место.
«80% от общего числа зарегистрированных кандидатов – новые лица в политике. Это предприниматели, представители бизнеса, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, педагоги, врачи. Много молодых людей до 35 лет – таких кандидатов у нас более 20%. Это активисты «Молодой Гвардии», волонтёры и общественники. Также на предварительное голосование идут 67 участников спецоперации», – сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Предварительное голосование «Единой России» пройдёт с 25 по 31 мая в электронном формате с верификацией через портал госуслуг. В нём могут принять участие все зарегистрированные на территории региона избиратели. Сегодня их уже более 560 000, то есть почти 9% от общего числа избирателей Подмосковья.