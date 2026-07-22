Эндокринолог назвала безопасную дневную норму вишни и черешни

22 июля 2026, 07:37

Врач Сахнова: в день можно съедать до 400 граммов вишни и черешни

Фото: iStock/Irina Khabarova

Эндокринолог Екатерина Сахнова советует ограничить дневную порцию вишни и черешни. За один прием лучше съедать не более 200–300 граммов ягод.





Черешня содержит больше сахаров, а в вишне выше концентрация витамина C и антоцианов. При этом чрезмерное количество ягод способно вызвать вздутие, диарею, изжогу и усилить симптомы гастрита. Людям с диабетом врач в беседе с «Газетой.Ru» рекомендует съедать до 150 граммов в день, беременным — до 200 граммов. Детям младше трех лет ягоды следует давать без косточек и начинать с порции около 50 граммов.



Сахнова напомнила, что косточки нельзя разжевывать: их ядра содержат амигдалин, из которого в желудке может образоваться синильная кислота. Случайно проглоченные обычно не представляют угрозы, однако попадание косточки в дыхательные пути опасно, особенно для ребенка.



Эти ягоды содержат схожий набор витаминов, хотя их количество зависит от сорта и степени зрелости. В обеих культурах присутствует витамин C, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и помогает защищать клетки от окислительного стресса. Как правило, в кислых плодах его несколько больше, чем в сладких.



Кроме витаминов, ягоды богаты калием, магнием, медью, марганцем и пищевыми волокнами. Темноокрашенные сорта особенно ценны благодаря антоцианам — природным красно-фиолетовым пигментам с антиоксидантными свойствами. Сладкая разновидность содержит больше природных сахаров, тогда как кислая отличается более выраженным терпким вкусом.