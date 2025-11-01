Энергетики Подмосковья обеспечат надёжное электроснабжение в длинные выходные
Подмосковные сетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» позаботились о надёжном электроснабжении потребителей в предстоящие праздничные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«2-5 ноября руководители компаний, оперативный и оперативно-ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно. Для максимальной надёжности электроснабжения до 8 утра 5 ноября отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ по ликвидации технологических нарушений в сетях. Энергообъекты осмотрели заранее. В приоритете – бесперебойное электроснабжение мест массового отдыха, жилой и социальной инфраструктуры», – рассказали в ведомстве.Сотрудники проверили линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220), а также позвонив на горячую линию «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99.
Ещё один вариант – написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре.