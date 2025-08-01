Ещё в трёх подмосковных городах запустят платные парковки
11 августа ещё в трёх городах Московской области введут платные парковочные зоны на региональных дорогах. Всего организуют около 60 машино-мест, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В Сергиевом Посаде запустят платную парковку на проспекте Красной Армии. Стоимость парковки для легкового транспорта составит 50 рублей в час, для мототранспорта – 25 рублей. Парковка грузового транспорта запрещена. Также платные парковки устроят на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Гагарина в Жуковском. В обоих городах стоимость для мототранспорта составит 25 рублей в час, 50 рублей – для легковых автомобилей и 100 рублей – для грузовиков», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно парковать бесплатно.
Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» и СМС на номер 7757.
Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей. Его могут выписать за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более чем на 10 минут.
Ранее платные парковки появились в Видном, Дзержинском, Истре, Коломне, Королёве, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове, Химках и других подмосковных городах.