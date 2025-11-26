Фигуристки Пушкинского округа завоевали две медали на областных соревнованиях

26 ноября 2025, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Золотую и бронзовую медали завоевали юные спортсменки из Пушкинского городского округа на турнире Московской области по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В соревнованиях участвовали мальчики и девочки в возрасте шести-восьми и девяти-двенадцати лет, а также юноши и девушки 14-17 лет.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Пушкинского округа Эмилия Тазетдинова. А бронзовую медаль завоевала Алиса Сергеева», — говорится в сообщении.