Фигуристки Пушкинского округа завоевали две медали на областных соревнованиях
Золотую и бронзовую медали завоевали юные спортсменки из Пушкинского городского округа на турнире Московской области по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях участвовали мальчики и девочки в возрасте шести-восьми и девяти-двенадцати лет, а также юноши и девушки 14-17 лет.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Пушкинского округа Эмилия Тазетдинова. А бронзовую медаль завоевала Алиса Сергеева», — говорится в сообщении.Турнир проходил в ледовом спортивном комплексе «Лидер» в Ивантеевке 22 и 23 ноября.
