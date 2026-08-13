Футболисты Ногинска вышли в финал Кубка Московской области
Ногинская команда «Красное знамя» прошла в финал Кубка Московской области по футболу. За победу спортсмены сразятся с представителями Долгопрудного. Об этом сообщает издание REGIONS.RU.
Финальный матч состоится в среду, 19 августа, на стадионе «Знамя» в Ногинске.
«Эта игра станет для хозяев поля главным событием сезона. Поэтому горожан приглашают прийти и поддержать свою команду», — говорится в сообщении.Матч начнётся в 17:00.
В минувшем году ногинская команда «Красное знамя» завоевала подмосковный кубок. Поддержка болельщиков может помочь ей повторить этот успех.
Всего в турнире в этом году сражались 16 лучших команд Московской области.
Ранее сообщалось, что победу на международном футбольном Кубке Игоря Акинфеева – 2026, который проходил на «Арене Химки», одержала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга.