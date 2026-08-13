Достижения.рф

Футболисты Ногинска вышли в финал Кубка Московской области

оригинал Фото: istockphoto.com/Manuel-F-O

Ногинская команда «Красное знамя» прошла в финал Кубка Московской области по футболу. За победу спортсмены сразятся с представителями Долгопрудного. Об этом сообщает издание REGIONS.RU.



Финальный матч состоится в среду, 19 августа, на стадионе «Знамя» в Ногинске.

«Эта игра станет для хозяев поля главным событием сезона. Поэтому горожан приглашают прийти и поддержать свою команду», — говорится в сообщении.
Матч начнётся в 17:00.

В минувшем году ногинская команда «Красное знамя» завоевала подмосковный кубок. Поддержка болельщиков может помочь ей повторить этот успех.

Всего в турнире в этом году сражались 16 лучших команд Московской области.

Ранее сообщалось, что победу на международном футбольном Кубке Игоря Акинфеева – 2026, который проходил на «Арене Химки», одержала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0