Футболисты Ногинска вышли в финал Кубка Московской области

13 августа 2026, 13:55

оригинал Фото: istockphoto.com/Manuel-F-O

Ногинская команда «Красное знамя» прошла в финал Кубка Московской области по футболу. За победу спортсмены сразятся с представителями Долгопрудного. Об этом сообщает издание REGIONS.RU.





Финальный матч состоится в среду, 19 августа, на стадионе «Знамя» в Ногинске.





«Эта игра станет для хозяев поля главным событием сезона. Поэтому горожан приглашают прийти и поддержать свою команду», — говорится в сообщении.