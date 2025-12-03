Участников СВО Подмосковья готовят к работе в органах власти и госструктурах

03 декабря 2025, 09:55

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — проект для участников специальной военной операции, которые хотят продолжить служение стране уже в обычной жизни. Программа помогает бойцам получить управленческие знания, повысить квалификацию и построить карьеру в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных компаниях.





«Герои Подмосковья» стала продолжением федеральной программы «Время Героев», которую в стране реализуют по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Главная задача проекта — подготовить сильные, профессиональные кадры из числа участников СВО, людей с опытом, ответственностью и лидерскими качествами.



Участников ждет обучение, работа с наставниками, развитие управленческих навыков и индивидуальные карьерные маршруты. Программа помогает бойцам пройти адаптацию к гражданской жизни и найти свое место в системе управления регионом.



В числе наставников проекта — министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.



«Стать наставником в программе решил по одной простой причине — верю в потенциал наших бойцов, ведь их характер и лидерские качества уже доказаны в сложных условиях. Теперь наша задача — поддержать их стремление к новым вершинам. И я, как и многие наши коллеги, хочу передать им свой опыт и знания, помогая раскрыть их таланты и возможности», — рассказал Тихон Фирсов.