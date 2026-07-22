Герой России Болилая из Ступина зарегистрирована на выборах в Госдуму

22 июля 2026, 14:07

оригинал Евгений Поддубный, Людмила Болилая и Владимир Якушев (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Медсестра из Ступина Людмила Болилая, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг в зоне СВО, вошла в число кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Сейчас партийный список зарегистрировали в Центризбиркоме, сообщает пресс-служба ЕР.





Людмиле вручили удостоверение кандидата.





«Для меня это огромная честь и ответственность. Прежде всего — перед людьми, перед президентом, перед партией «Единая Россия». На прошедшем недавно съезде Владимир Владимирович (Путин — прим. ред.) сказал, что опирается на мнение «Единой России». И мы просто не можем его подвести», — сказала Болилая.

«Мы собираем предложения через сайт естьрезультат.рф, получаем коллективные обращения от предприятий и единичные — от конкретных людей. Нам предстоит обработать большой массив инициатив», — сказал он.