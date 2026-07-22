Герой России Болилая из Ступина зарегистрирована на выборах в Госдуму
Медсестра из Ступина Людмила Болилая, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг в зоне СВО, вошла в число кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Сейчас партийный список зарегистрировали в Центризбиркоме, сообщает пресс-служба ЕР.
Людмиле вручили удостоверение кандидата.
«Для меня это огромная честь и ответственность. Прежде всего — перед людьми, перед президентом, перед партией «Единая Россия». На прошедшем недавно съезде Владимир Владимирович (Путин — прим. ред.) сказал, что опирается на мнение «Единой России». И мы просто не можем его подвести», — сказала Болилая.Удостоверение получил также военкор Евгений Поддубный. Он заявил, что выборы пройдут в условиях высокой конкуренции, и что стране нужна Госдума, которая обеспечит стабильность существования государственных систем.
А секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, комментируя регистрацию кандидатов, отметил, что партия продолжает работать над новой Народной программой.
«Мы собираем предложения через сайт естьрезультат.рф, получаем коллективные обращения от предприятий и единичные — от конкретных людей. Нам предстоит обработать большой массив инициатив», — сказал он.Выборы в Госдуму и Мособлдуму назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.