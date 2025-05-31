31 мая 2025, 09:02

В Гимназии Примакова состоится Книжный фестиваль «По России с любовью»

оригинал Фото: пресс-служба фестиваля «По России с любовью»

31 мая Гимназия им. Е. М. Примакова открывает свои двери для всех на Книжном фестивале «По России с любовью».