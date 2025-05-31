Гимназия им. Е. М. Примакова открывает свои двери для всех на Книжном фестивале «По России с любовью»
В Гимназии Примакова состоится Книжный фестиваль «По России с любовью»
31 мая Гимназия им. Е. М. Примакова открывает свои двери для всех на Книжном фестивале «По России с любовью».
Все желающие смогут насладиться литературными открытиями от Калининграда до Камчатки и книгами на русском и английском языках. Посетителей фестиваля ждут спектакли, мастер-классы, лектории, а также увлекательные встречи с писателями Наталией Волковой, Юрием Нечипоренко, Сергеем Лукьяненко и другими.
Вход свободный. Начало фестиваля в 10:00 мск.
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