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Участниками международного турнира по акробатике в Одинцове станут 430 спортсменов

В Одинцове состоится международный Кубок Гургенидзе по спортивной акробатике
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Международный турнир по спортивной акробатике – Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе будет проходить в Одинцове с 30 апреля по 2 мая, участие в соревнованиях примут 430 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«За медали турнира сразятся 430 спортсменов из 173 команд, представляющих семь стран мира и 19 российских регионов. От Московской области на соревновании выступят семнадцать команд», — говорится в сообщении.
На Кубке Владимира Гургенидзе будут разыгрываться медали в нескольких дисциплинах — в смешанных, мужских и женских парах, а также в «тройках» и «четвёрках».

Турнир состоится на площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом №22.

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В Подмосковье за три месяца зарегистрировали более 19,5 тыс. строений
18 апреля 2025, 15:55

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

В Московской области за первые три месяца этого года зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства — это на 3,1 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 2,1 млн кв.м, с налоговым потенциалом 69 млн рублей. По упрощенной процедуре в рамках "дачной амнистии" можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Регистрация обязательна для всех объектов, имеющих прочную связь с землёй — то есть стоящих на капитальном фундаменте. С 1 марта вступили в силу изменения в законодательстве: теперь после завершения строительства права собственности необходимо оформить обязательно, иначе здание не будет считаться законным.

Фирсов подчеркнул: незарегистрированные строения могут быть признаны самостроем, а это уже ведёт к риску их сноса. Кроме того, при отсутствии регистрации кадастровая стоимость земли может быть увеличена, что скажется на налогах.

А вот своевременная регистрация, наоборот, открывает владельцам немало преимуществ, в том числе возможность подключиться к газу по программе соцгазификации.

Лидерами по числу зарегистрированных объектов в первом квартале стали Раменский округ (1585 объектов, из них 1213 — ИЖС, 170 тыс. кв.м, налоговый потенциал — 5,4 млн руб.), Дмитровский округ (1407 объектов, из них 1007 — ИЖС, 133 тыс. кв.м, 4,1 млн руб.), а также Истра (1316 объектов, из них 961 — ИЖС, 177 тыс. кв.м, 6,4 млн руб.).

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#строительство
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Участники субботника в Подмосковье проголосуют за объекты благоустройства
18 апреля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдёт по всей стране 26 апреля. Его участники смогут проголосовать за объекты благоустройства, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В парках организуют центральные точки Всероссийского субботника. У жителей будет возможность не только навести порядок в своих округах, но и принять участие в голосовании за объекты благоустройства. Это хороший инструмент для того, чтобы понять, какие территории больше всего нуждаются в обустройстве. В этом году голосование пройдёт в пятый раз. Жители сами решат, как благоустроить свой населённый пункт – обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Как отметили в министерстве, участники субботника смогут привести в порядок деревья и кустарники, создать новые клумбы, высадить рассаду. На субботнике волонтёры будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства.

В пресс-службе напомнили, что Всероссийское голосование за общественные пространства пройдёт в этом году с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе.

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Подмосковная пенсионерка помогла задержать курьера телефонных мошенников
18 апреля 2025, 15:47

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 75-летней жительницы Раменского, однако она вовремя догадалась об обмане, благодаря чему полицейские сумели задержать одного из участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонила женщина, представившаяся советником юстиции. Она рассказал, что со счёта пенсионерки некие злоумышленники пытаются снять деньги, поэтому сбережения необходимо обналичить и передать сотруднику силовых структур, который подъедет к ней», — говорится в сообщении.
Пенсионерка поняла, что с ней связались мошенники, и обратилась в полицию. Курьера, приехавшего за деньгами, задержали при передаче ему 300 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошенничества, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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Губернатор Воробьёв и посол Белоруссии запустили в Воскресенске кабельный завод
18 апреля 2025, 15:25

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с чрезвычайным и полномочным послом Белорусии в России Александром Рогожником запустили кабельный завод в Воскресенске. Реализацию этого инвестпроекта в регионе губернатор обсуждал с президентом Александром Лукашенко в Минске ещё в декабре 2023 года.
Завод компании «Белтелекабель» сможет выпускать более 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи в год. Эта продукция востребована в жилищном строительстве, создании транспортной инфраструктуры и других сферах.
«Мы дружим с белорусами. Вы знаете, что очень теплые отношения у наших президентов. Мы обсуждали реализацию общих проектов с Александром Григорьевичем Лукашенко, с правительством республики. Это важное предприятие появилось в том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию, предоставлению земли. Его продукция востребована у всех ведущих компаний, которые занимаются строительством», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Белорусская компания входит в топ-3 крупнейших в СНГ производителей волоконно-оптического и сигнально-блокировочного кабеля. Продукцию используют ведущие отечественные операторы связи, РЖД и Московское метро. Белорусский кабель российского производства будут экспортировать во все страны СНГ.
«Реализация такого замечательного проекта – подтверждение того, что в технологическом смысле мы становимся сильнее. И, несмотря на уход иностранных компаний, мы двигаемся вперёд, создаем рабочие места. Очень рад, что запускаем предприятие именно в Московской области. Это один из трёх заводов в СНГ, которые обеспечивают кабельной продукцией все базовые станции связи, всё телекоммуникационное оборудование. И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», – отметил Рогожник.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Этот совместный проект – не последний. Белорусская сторона обсуждала с губернатором строительство в Подмосковье завода сухих смесей, крупного центра по производству коммунальных машин для нужд Московской области и Москвы.

Почти 80% используемого компанией сырья производится в России, в том числе в Подмосковье. В перспективе «Белтелекабель» планирует полностью перейти на отечественные материалы.

Андрей Воробьёв (в центре): (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

На предприятии создадут порядка 150 рабочих мест. Компания договорилась с Воскресенским колледжем о подготовке квалифицированных кадров для нового завода.
«От Подмосковья мы получили без торгов 6,5 га земли. А Фонд развития промышленности региона выделил нам порядка 150 млн рублей на закупку оборудования в Китае. Наша продукция очень востребована на территории России и в странах СНГ. Сейчас прорабатываем вопрос поставки кабеля собственного производства в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, – рассказал директор ООО «Белтелекабель» Олег Иганов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Белоруссия входит в топ-3 главных зарубежных партнёров Московской области и занимает второе место по общему объёму товарооборота, второе место по экспорту и по импорту.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье установят около 6 тысяч дополнительных мусорных баков
18 апреля 2025, 15:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 6 тысяч дополнительных ёмкостей для сбора мусора установят в Московской области к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Летом в Московской области за счёт дачников увеличивается количество жителей, из-за этого растёт и объём отходов. Для того, чтобы избежать переполнения существующих ёмкостей, на контейнерных площадках региона в преддверии дачного сезона будет установлено ещё около 6 тысяч мусорных баков», — говорится в сообщении.
А настоящее время региональные операторы установили уже около 4 тысяч баков для твёрдых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов. До 1 мая планируется установить ещё около 1,8 тыс. ёмкостей для мусора.

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