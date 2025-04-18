Участниками международного турнира по акробатике в Одинцове станут 430 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Международный турнир по спортивной акробатике – Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе будет проходить в Одинцове с 30 апреля по 2 мая, участие в соревнованиях примут 430 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«За медали турнира сразятся 430 спортсменов из 173 команд, представляющих семь стран мира и 19 российских регионов. От Московской области на соревновании выступят семнадцать команд», — говорится в сообщении.На Кубке Владимира Гургенидзе будут разыгрываться медали в нескольких дисциплинах — в смешанных, мужских и женских парах, а также в «тройках» и «четвёрках».
Турнир состоится на площадке Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом №22.
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