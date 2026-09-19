Депутат Фетисов оценил ход голосования в Подмосковье
В Московской области начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Депутат Государственной Думы по Подольскому одномандатному округу Вячеслав Фетисов рассказал, что проголосовал накануне в Домодедово.
В беседе с журналистами Вячеслав Александрович сообщил, что проехал по нескольким местам и увидел порядок с самого утра.
«Наблюдатели на месте, много молодых людей. Уже к девяти часам утра достаточно было бюллетеней, уже можно было видеть урны, где активность с самого утра была вчера уже достаточно высокая. Побеседовали с людьми — хорошее настроение у всех. Все понимают важность выборов этого года: Государственной Думы и региональных наших парламентов. Так что да, везде порядок», — подчеркнул депутат.Он отметил интересный опыт молодых ребят, которые впервые пришли на выборы. По словам Фетисова, главное — современные средства контроля: камеры стоят практически на всех участках.
Общественность смотрит, что происходит в реальном времени. С каждым годом появляется всё больше возможностей контролировать выборы и их прозрачность. Любой человек может прийти и посмотреть.