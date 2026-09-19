Депутат Фетисов оценил ход голосования в Подмосковье

19 сентября 2026, 11:27

оригинал Вячеслав Фетисов (фото: «Радио 1»)

В Московской области начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Депутат Государственной Думы по Подольскому одномандатному округу Вячеслав Фетисов рассказал, что проголосовал накануне в Домодедово.





В беседе с журналистами Вячеслав Александрович сообщил, что проехал по нескольким местам и увидел порядок с самого утра.

«Наблюдатели на месте, много молодых людей. Уже к девяти часам утра достаточно было бюллетеней, уже можно было видеть урны, где активность с самого утра была вчера уже достаточно высокая. Побеседовали с людьми — хорошее настроение у всех. Все понимают важность выборов этого года: Государственной Думы и региональных наших парламентов. Так что да, везде порядок», — подчеркнул депутат.