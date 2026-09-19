Ветеран спецназа Лысюк оценил технологии России на выборах как опережающие мир

19 сентября 2026, 11:33

оригинал Сергей Лысюк (фото: «Радио 1»)

В Московской области идёт второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Ветеран сил специального назначения Сергей Лысюк рассказал, что только вчера вернулся из командировки в Сербию и сейчас едет домой в Центральный округ, чтобы проголосовать там.





В беседе с журналистами Сергей Иванович заявил, что голосование проходит на высоте.

«Здесь самые что ни на есть высочайшие технологии, которые не позволят никаким нарушениям быть. И любые инциденты, как говорится, решаются в онлайн-режиме: если человек подошёл не туда, какие-то попытки... Мне кажется, Россия с точки зрения высоких технологий мы впереди мира всего. Может, у кого-то и есть хорошие технологии, но они не используются, так по крайней мере, в избирательной кампании», — отметил он.