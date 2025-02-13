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В Раменском запустили проект «Дошкольное дзюдо»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Проект «Дошкольное дзюдо», инициированный Федерацией дзюдо и направленный на привлечение к этому виду спорта детей детсадовского возраста, стартовал в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В ознаменование запуска проекта в Раменском состоялась открытая тренировка по общей физической подготовке с элементами дзюдо. На занятие пришли дети от четырёх до шести лет, которые занимаются физкультурой с тренером, изучают элементы дзюдо, участвуют в играх и эстафетах», — рассказала руководительница направления «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России Маргарита Романова.
Отмечается, что проект «Дошкольное дзюдо» был впервые запущен в Сочи в 2018 году. Город Раменское стал 22-й площадкой этого проекта.

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В Подольске стартует строительство школы на 1,1 тыс. мест
13 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школа, рассчитанная на 1100 учеников, появится на Садовой улице в Подольске, разрешение на строительство объекта уже получено, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке: туда завозится строительная техника, идёт обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — отметили в министерстве.
Закончить строительство и сдать новую школу в эксплуатацию должны в 2026 году.

Согласно проекту, в здании будут универсальные учебные кабинеты, мастерские, классы для занятия кулинарией и шитьём, а также библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал на 350 зрителей и столовая на 550 мест. На пришкольной территории обустроят футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговую дорожку и площадку для торжественных мероприятий.

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#строительство
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях
13 февраля 2025, 12:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тринадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова в Воронеже, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные тхэквондисты Тимур Михайлин, Карим Рамазанов, Егор Шефатов, Азат Бесаев, Сабина Омарова, Валерия Скаровская, Милана Бекулова, Камила Гостенкова, Вероника Макеева, Роман Зверев, Дарья Карташева, Георгий Ковальчук и Вероника Шолохова», — говорится в сообщении.
Серебряные медали достались Рамазану Рамазанову, Сергею Монастырёву, Кириллу Панасенкову, Даяне Бадмаевой, Ангелине Лифарь, Богдану Чернову и Полине Но.

А бронзовые медали завоевали Шахбан Бугдаев, Илья Шилов, Хайбула Курбанов, Гаджимурад Хайбулаев, Ксения Давиденко, Мария Ершова, Ирина Карепова, Карим Архангельский, Маргарита Обада, Ибрагим Байталов, Алина Заикина, Данила Гончаров, Егор Голубин и Валерия Подзирей.

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#воронеж
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Подмосковные онкологи спасли мужчину с огромной опухолью губы
13 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

64-летнего мужчину с опухолью, занимавшей всю нижнюю губу, спасли хирурги Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Целый год пациент пытался самостоятельно лечиться народными средствами и обратился к врачам, только когда опухоль начала мешать разговаривать и есть. Обследование показало, что новообразование является злокачественным.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Диагностика выявила рак красной каймы губы. Операция требовала высокой точности, так как нужно было не только полностью удалить опухоль, но и сохранить функции лица. В ходе операции были применены методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы», — рассказала и.о. заведующего отделением опухолей головы и шеи №8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Спустя несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни. Сейчас мужчину выписали домой, он продолжает наблюдаться у онколога.

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#подмосковье
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В Орехово-Зуеве построят производство смазочных материалов
13 февраля 2025, 12:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов построит компания «Магна» на территории Орехово-Зуевского округа, участок для реализации проекта фирма получила на льготных условиях: в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём первоначальных инвестиций компании «Магна» в запуск производства составит 200 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 15 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2028 год», — сказала зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что под реализацию проекта отведён участок площадью пять гектаров. Там разместятся производственное помещение, лабораторный центр, линия фасовки, склады сырья и склад готовой продукции и офис.

На предприятии будут выпускать масла для дизельных и бензиновых двигателей, а также компрессорные, редукторные, и гидравлические масла и пр.

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Соципотеку в 2025 году получат более 160 подмосковных медиков
13 февраля 2025, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 160 медицинских работников Московской области смогут получить социальную ипотеку в текущем году, приём заявок на участие открыт, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. За это время медикам было выдано 1866 сертификатов. В этом году мы планируем предоставить ещё 161, приём заявок на участие уже стартовал», — отметил глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
В рамках программы «Социальная ипотека» заёмщик получает от региона 50% стоимости жилья на первоначальный взнос. Затем в течение десяти лет из бюджета выплачивается остальная сумма ипотеки, а сам владелец квартиры вносит только проценты по кредиту.

Подробная информация о программе «Социальная ипотека» для медиков размещена на сайте областного Минздрава.

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