В Раменском запустили проект «Дошкольное дзюдо»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Проект «Дошкольное дзюдо», инициированный Федерацией дзюдо и направленный на привлечение к этому виду спорта детей детсадовского возраста, стартовал в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ознаменование запуска проекта в Раменском состоялась открытая тренировка по общей физической подготовке с элементами дзюдо. На занятие пришли дети от четырёх до шести лет, которые занимаются физкультурой с тренером, изучают элементы дзюдо, участвуют в играх и эстафетах», — рассказала руководительница направления «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России Маргарита Романова.Отмечается, что проект «Дошкольное дзюдо» был впервые запущен в Сочи в 2018 году. Город Раменское стал 22-й площадкой этого проекта.
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