Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду

В преддверии пожароопасного сезона 2025 года был проведён смотр сил и средств, задействованных в предотвращении и ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Хочу подчеркнуть, что эффективная работа по предотвращению и ликвидации пожаров начинается с раннего выявления угроз и оперативного реагирования. Важно, чтобы все организации и территориальные управления были готовы к любым вызовам, а также активно участвовали в проведении разведки и оповещении всех компетентных служб», — написал Малышев в социальных сетях.
Читайте также:
Глава Раменского округа Малышев вручил первые паспорта 15 юным гражданам
Глава Раменского округа вручил награду ветерану и автору книги об истории Раменского
Раменская молодёжь приняла участие в акции «Нашим Героям»
Дайана Хусинова