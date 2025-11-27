Глава Раменского округа осмотрел отремонтированный ДК «Строитель»

27 ноября 2025, 18:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Дом культуры «Строитель» капитально отремонтировали в посёлке Комбината стройматериалов-1. Торжественное открытие посетил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках ремонта здании, построенном в 1966 году, обновили цоколь, отмостку, входную группу, танцевальный зал и холл, заменили инженерные сети и полы.



Эдуард Малышев отметил высокое качество проведённых работ и вручил руководству ДК сертификат на покупку мебели.





«Уверен, что ДК «Строитель» будет и дальше процветать, вдохновляя жителей на творчество, развитие и добрые дела», — сказал он.