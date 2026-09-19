Гостей из-за рубежа удивила работа Центра общественного наблюдения
Многочисленные зарубежные гости, посетившие Центр общественного наблюдения, были приятно удивлены качеством его работы.
Об этом на брифинге в ЦОНе рассказала член Общественной палаты Московской области Ольга Попова.
«Вчера и сегодня Центр общественного наблюдения посетило большое количество иностранных наблюдателей. Все они высоко оценивают подготовку наших наблюдателей, а также прозрачность организации процесса. Прямо из Центра общественного наблюдения мы подключились к избирательным участникам, которые впоследствии наши иностранные гости смогли посетить», – рассказала Попова.В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. По данным Мособлизбиркома, явка избирателей к 20.00 составила 38,81%.
20 сентября состоится заключительный, основной, день. В воскресенье избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00.