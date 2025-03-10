Гостей Раменского парка приглашают на забег, танцы и игры

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Для взрослых и меленьких посетителей Раменского парка на ближайшие выходные — 15 и 16 марта — подготовили насыщенную развлекательную программу, сообщает пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.
«Суббота начнётся с традиционного еженедельного забега «5 вёрст». Для того, чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и взять с собой на старт полученный при регистрации QR-код», — говорится в сообщении.Днём на детской велотрассе проведут подвижные игры для юных гостей парка, начало — в 14:15. А в 15:00 начнёт работу мастерская «Мастерим своими руками», где жду участников в возрасте от 6 лет. Кроме того, в 16:00 на площадке Лира начнутся ретро-танцы.
А в воскресенье, 16 марта, в полдень на детской велотрассе проведут спортивную игровую программу, а в 14:00 — детскую игровую программу. Кроме того, в 12:45 вновь откроется мастерская «Мастерим своими руками».
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