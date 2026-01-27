Готовность пристройки к школе №9 в Одинцове превысила 30%
Корпус одинцовской школы №9, рассчитанный на 550 учеников, строят на улице Северная. В настоящее время готовность объекта составляет 30,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Рабочие возводят монолитный каркас здания. В строительстве заняты более 100 человек, используется пять единиц спецтехники.
«На объекте ведётся бетонирование стен и перекрытий второго и третьего этажей, кладка наружных стен из пеноблока, а также кладка внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.В здании общей площадью более 9,2 тыс. квадратных метров разместят учебные кабинеты, мастерские, кружковые, спортзалы, актовый зал, информационно-библиотечный центр и медпункт.
Сдать корпус в эксплуатацию должны в 2027 году.