Готовность пристройки к школе №9 в Одинцове превысила 30%

27 января 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус одинцовской школы №9, рассчитанный на 550 учеников, строят на улице Северная. В настоящее время готовность объекта составляет 30,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Рабочие возводят монолитный каркас здания. В строительстве заняты более 100 человек, используется пять единиц спецтехники.





«На объекте ведётся бетонирование стен и перекрытий второго и третьего этажей, кладка наружных стен из пеноблока, а также кладка внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.