В Подмосковье снесли более 9 тысяч аварийных и незаконных строений за восемь лет

14 января 2026, 20:00

Воробьёв: снос проблемных объектов в Подмосковье за год вырос более чем в 10 раз

оригинал Фото: Telegram @vorobiev_live

В Подмосковье за восемь лет работы программы по ликвидации незавершённого строительства снесли более девяти тысяч заброшенных, аварийных и незаконных строений. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По словам Воробьёва, объёмы работы по сносу в регионе значительно выросли: с 140 объектов в 2018 году до более чем 1430 строений к концу 2025 года. Таким образом, количество ликвидированных объектов за этот период возросло более чем в десять раз.

«Такого результата удалось достичь благодаря совместным усилиям с жителями: обращения через «Добродел» помогают выявлять места, где перемены нужны в первую очередь», — отметил губернатор.