В Подмосковье снесли более 9 тысяч аварийных и незаконных строений за восемь лет
В Подмосковье за восемь лет работы программы по ликвидации незавершённого строительства снесли более девяти тысяч заброшенных, аварийных и незаконных строений. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам Воробьёва, объёмы работы по сносу в регионе значительно выросли: с 140 объектов в 2018 году до более чем 1430 строений к концу 2025 года. Таким образом, количество ликвидированных объектов за этот период возросло более чем в десять раз.
«Такого результата удалось достичь благодаря совместным усилиям с жителями: обращения через «Добродел» помогают выявлять места, где перемены нужны в первую очередь», — отметил губернатор.Андрей Юрьевич подчеркнул, что наибольшее количество проблемных объектов ликвидировали в Одинцовском округе — 865. В Дмитровском округе снесли 399 строений, в Ступине и Раменском — по 397. В Мытищах показатель составил 366 объектов, в Щёлкове — 325.
По словам Воробьёва, в этом году основной задачей станет снос аварийных зданий в центрах городов и жилых районах, которые портят облик и мешают комфортной среде.