Губернатор Воробьёв пообещал помочь брату и сестре, осиротевшим от атаки дронов

20 сентября 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

15-летняя Эзоза Юсупова и её 19-летний брат Бехриз пострадали от налёта беспилотников в посёлке Софьино Раменского округа и потеряли обоих родителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил, что сиротам окажут всю необходимую помощь.





Мать Эзозы и Бехриза погибла во время атаки, а отец скончался в больнице.





«Сейчас Эзоза находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, а Бехриза лечат в Раменской больнице. Желаю ребятам сил и скорейшего выздоровления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Воробьёв в своих соцсетях.