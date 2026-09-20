Губернатор Воробьёв пообещал помочь брату и сестре, осиротевшим от атаки дронов
15-летняя Эзоза Юсупова и её 19-летний брат Бехриз пострадали от налёта беспилотников в посёлке Софьино Раменского округа и потеряли обоих родителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил, что сиротам окажут всю необходимую помощь.
Мать Эзозы и Бехриза погибла во время атаки, а отец скончался в больнице.
«Сейчас Эзоза находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, а Бехриза лечат в Раменской больнице. Желаю ребятам сил и скорейшего выздоровления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Воробьёв в своих соцсетях.Он добавил, что сейчас решается вопрос с опекой и ведутся поиски родственников семьи.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на столичный регион в ночь на 20 сентября в Московской области пострадали 20 человек, включая троих детей.